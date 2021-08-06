البولندي تومالا يتوج بذهبية 50 كيلومترا مشي بأولمبياد طوكيو

تُوج البولندي ديفيد تومالا اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية لسباق 50 كيلومترا مشي للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.



وتقدم تومالا إلى الصدارة عند علامة 30 كيلومترا وحافظ على موقعه في المقدمة حتى أنهى السباق في المركز الأول مسجلا ثلاث ساعات و50 دقيقة وثماني ثوان.



وقام تومالا 31 عاما، الذي كان قد احتل المركز الـ19 في السباق في أولمبياد لندن 2012، بحمل العلم البولندي خلال آخر كيلومتر من السباق.



واحتل الألماني جوناثان هيلبرت 26 عاما، الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الأولى، المركز الثاني بفارق 36 ثانية خلف تومالا، ليحرز الميدالية الفضية.



وانتزع الكندي ايفان دونفي 30 عاما الميدالية البرونزية بعد أن تفوق على الإسباني مارك تور خلال آخر عدة أمتار من السباق، وقد سجل ثلاث ساعات و50 دقيقة و59 ثانية.



وكان دونفي في المركز السادس مع بداية آخر خمسة كيلومترات في السباق، لكنه قدم انطلاقة بعدها لينتزع البرونزية محققا أفضل زمن له هذا الموسم.



أما الفرنسي يوهان دينيز، حامل الزمن القياسي العالمي للسباق، فقد انسحب خلال الساعة الثانية، بعد أن قطع 30 كيلومترا فقط.



وتجدر الإشارة إلى أن أولمبياد طوكيو شهد أول مشاركة ليوهان دينيز 43 عاما منذ بطولة العالم 2019 لألعاب القوى، والتي شهدت انسحابه أيضا خلال المنافسة.



وقد يكون سباق المشي هو الأخير من نوعه في الأولمبياد، حيث لن يدرج ضمن برنامج أولمبياد باريس 2024 .