روبرت كوخ: انتشار إصابات كورونا بين البالغين في أواسط العمر بألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء اليوم الخميس انتشار إصابات كورونا بين البالغين في أواسط العمر بالبلاد.

وكتب المعهد في تقريره الأسبوعي عن كوفيد-19 مساء اليوم: " من الممكن ملاحظة الارتفاع الحالي لمعدل الإصابة الأسبوعي لاسيما في الشريحة العمرية بين 10 إلى 34 عاما".

وتتعلق هذه البيانات بالفترة بين 26 تموز/يوليو الماضي حتى أول آب/أغسطس الجاري.

وقال المعهد إن " مكاتب الصحة لم تتمكن من استيعاب جميع سلاسل العدوى".

وأوضح المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي في الفئة العمرية بين 35 و49 عاما عاود الارتفاع ليصل إلى 20، وسجل المعدل لكل مئة ألف نسمة أعلى مستوى له للفئة العمرية بين 20 و24 عاما، بواقع 49 حالة، فيما وصلت هذه القيمة إلى أقل من 10 للأشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 55 عاما.

وظهر ارتفاع مماثل في معدل الإصابة الأسبوعي في الشرائح العمرية حتى 49 عاما صيف العام الماضي، لكن بتأخر بمقدار خمسة اسابيع، وكتب المعهد على تويتر أن وتيرة الارتفاع الراهن أسرع من مثيلتها في العام الماضي "رغم ارتفاع معدلات التطعيم".

وبحسب التقرير، استمر عدد المرضى الذين يتلقون العلاج داخل وحدات الرعاية المركزة عند "مستوى متدن".