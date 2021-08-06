أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 50، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، في الفترة من من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة وزارة الزراعة خلال نفس الفترة.

وأشار الانفوجراف إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات في محافظة المنوفية، حيث تساهم في استقرار وانخفاض الأسعار في السوق المحلية، إضافة إلى كونها قلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية، فضلا عن بروتوكول التعاون الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، بين كل من: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والمالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات الجمهورية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارتين ‏ونائب رئيس البنك الزراعي المصري، كما التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايداوليت، والوفد المرافق له، وبحث معه آفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

وخلال الأسبوع الماضي أيضا، بحث وزير الزراعة مع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري محسن سرحان، آليات دعم صغار المزارعين من خلال شراء منتجاتهم الزراعية من خلال الزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد، وكذلك حقول إرشادية نموذجية من أجل زيادة الإنتاج، كما تفقد الوزير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح يرافقه نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث أشاد الوزير بالجهد المبذول وتوجه بالشكر الي فريق العمل بالمعمل المركزي للنخيل.

كما عقد القصير اجتماعا ضم مديري مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات المشاركة في المرحلة الأولى للمبادرة القومية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد ضرورة المتابعة المستمرة للمشروع، لافتا إلى أنه مشروع ضخم أشادت به المنظمات الدولية، وكذلك أصدر توجيهاته إلى قيادات الوزارة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين في المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء، كما وجه بمتابعة ملف الزراعة التعاقدية في الفول الصويا وعباد الشمس خاصة في ظل الأسعار المجزية التي تمنحها الدولة للمزارعين.

وأعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 28 يوليو 2021، ووافق وزير الزراعة، على تمويل وإقراض 41 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان في 5 محافظات (سوهاج - الغربية - الشرقية - البحيرة - دمياط).

وواصلت وزارة الزراعة عمليات حصر ورفع كفاءة الأصول بالوزارة، وذلك من خلال عدد من الزيارات الميدانية، حيث أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمسئول عن حصر الأصول عن أنه تم خلال هذا الأسبوع تفقد محافظات الإسماعيلية ، الشرقية، والإسكندرية، وزيارة المحطات التابعة للوزارة بها.

كما نظم قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE، بعنوان "الري الحديث لتحقيق التنمية المستدامة"، حيث تسهم الورشة في دعم المشروع القومي لتطوير وتحديث الري تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية دولية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان: التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، في مجال تحليل الملوثات في الأغذية، وذلك بالتنسيق أيضا مع هيئة الطاقة الذرية المصرية لتدريب بعض السادة المتخصصين من جمهورية الكاميرون، كما شارك المعمل في معرض Food Africa بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، وبلغت

عدد الشهادات التي اصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 4200 شهادة.

وافتتحت أعمال ورشة العمل التشاركية لاختيار الأصناف البرية والمنزرعة ذات الأهمية الاقتصادية بواحة الخارجة، بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ومركز بحوث الصحراء، ضمن فعاليات مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بمصر والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة وقيادات العمل التنموي بالوادي الجديد، كما تم اختتام فعاليات القافلة البيطرية المجانية في الفترة من 25 إلى 29 يوليو الماضي، والتي تم تنفيذها بقرى محافظه القليوبية، حيث تم فحص وعلاج 4011 رأس ماشية تابعة لصغار المربين.

ونفذت مديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في 9 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، الفيوم) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 229 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يوليو وتم رصد 106 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو، بلغ 198 طنا و676 كيلوجرام لحوم، كما أعلنت الهيئة.

وقام الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية بزيارة لمنطقة بورسعيد للثروة السمكية؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على أحدث المستجدات، حيث تفقد عددا من الإنشاءات الخاصة بمشروعات الثروة السمكية، وتابع سير العمل بها تمهيدا لافتتاحها، كما نظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلتين أرشاديتين توعويتين بأسواق الماشية في مركزي الدلنجات، ودمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المربيين بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يحصلون عليها من خلال الصندوق، وأصدرت لجنة متابعة تأثيرات التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، تقريرا عن أهم التوصيات والاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الموجة شديدة الحرارة السائدة خلال هذه الفترة.

كما واصل قطاع الإرشاد الزراعي، وإداراته المختلفة، المرور على المحافظات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين في الحقول، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه، حيث تم تنفيذ حملات المرور هذا الأسبوع على 8 محافظات وتقديم الدعم الفني لمزارعيها، من خلال الإدارتين المركزيتين للبساتين، والإرشاد الزراعي، وكذلك يواصل الخبراء والمتخصصين والباحثين، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالاشتراك مع الأساتذة والباحثين من كليتي الزراعة بجامعتي القاهرة والإسكندرية، دراسات الحصر التصنيفي لأراضي المشروع القومي الدلتا الجديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للانتهاء من تدقيق المساحات الإضافية وقدرها 400 ألف فدان لضمها إلى المساحة الأصلية في مشروع الدلتا الجديدة.

وخلال الأسبوع الماضي، نظم مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية للعاملين في المركز تحت عنوان "أسس تطوير الأداء"، في إطار رفع مهارات العاملين بالمركز، وتحسين وتطوير بيئة العمل.