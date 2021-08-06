دياب: دعواتكم بالشفا لعمنا صلاح عبدالله

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دعا الفنان دياب جمهوره اعلى حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الدعاء بالشفاء العاجل للفنان صلاح عبدالله بعد إجراءه عملية بالقلب، وكتب علي حسابه: "مليون سلامة على قلبك يا أطيب وأجمل وأحن قلب فى الدنيا ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك لينا يا عم الدنيا كلها بالله عليكم دعواتكم بالشفا لعمنا صلاح عبدالله".



يذكر أن الفنان صلاح عبدالله أجرى عملية جراحية عاجلة بالقلب، حيث تم عمل قسطرة فى القلب وتركيب دعامة، وذلك علي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.





كشفت المذيعة دنيا صلاح عبد الله تفاصيل إصابة والدها الفنان الكبير صلاح عبد الله، بأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه شعر بآلام فى صدره وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

وقالت دنيا، عبر حسابها على فيس بوك: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبى يا بابا، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو فى أى خبر غلط نزل".

وكشفت دنيا، تفاصيل إصابة والدها الفنان الكبير: "أول امبارح بليل بابا حس بألم فى الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللى حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة فى القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله".



واختتمت دنيا: "دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب.. وزى ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".