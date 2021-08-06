الخليج الإماراتية: لبنان لن يستطيع النهوض من دون حكومة تناسب مجتمعه وتلبي نداءات شعبه

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه عندما تُعرب الجامعة العربية عن قلقها من التصعيد في جنوب لبنان على خلفية القصف الإسرائيلي وتحذر من مغبة خروج الوضع عن السيطرة، فهي تشير إلى أن هذا التوتر جاء في توقيت ملتبس بالتزامن مع تحرك عربي ودولي لإنقاذ لبنان من كبوته السياسية غير المسبوقة، وأزماته المزمنة بسبب تعدد المتورطين وتضارب مآربهم، بينما يسقط البلد ضحية تجاذبات داخلية وإقليمية ودولية وينجرف إلى ضياع شامل لا عودة بعده.

وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "لبنان وحكومة الضرورة"، إلى أنه رغم المساعي الدولية الرامية إلى مساعدة لبنان والضغوط التي وصلت إلى درجة التهديد بالعقوبات، ليس هناك ما يشير فعلاً إلى أن هناك جديداً يتبلور، فهذا هو رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي قد التقى رئيس الجمهورية ميشال عون خمس مرات في أقل من عشرة أيام لاستكمال تشكيل الحكومة دون أن تكتمل، وتشير تصريحاته إلى أن الطريق يبدو مسدوداً، وبدأ يردد ما كان يقوله سلفه سعد الحريري بأنه "سيصارح الشعب" عندما تصبح الحاجة إلى ذلك مؤكدة.

وأوضحت أنه ليس في مصلحة لبنان أن تنتهي مهمة ميقاتي بالفشل؛ لأن حدوث ذلك يعني ضياع كل شيء وانهيار البلد حقيقة لا مجازاً.

وأجمعت على ذلك الدول المجتمعة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي استطاع جمع تعهدات بمئات ملايين الدولارات لدعم الشعب اللبناني عبر منظمات المجتمع المدني.

واختتمت صحيفة "الخليج" افتتاحيتها مشددة على أنه من دون حكومة تلبي نداءات الشارع وتناسب المجتمع الدولي لن يستطيع لبنان النهوض من كبوته ولن يحصل على الاستثمار اللازم لإنعاش اقتصاده، مشيرة إلى أن الإمارات في مؤتمر المانحين، أكدت تطلعها إلى تشكيل حكومة تغيّر من حال لبنان وتنأى به عن الصراعات والاستقطابات الإقليمية وتعمل جادة في مشاريع البناء والإعمار والازدهار.