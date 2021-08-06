افتتاح مسجد سيدي كامل في كفر الشيخ بتكلفة 4 ملايين بالجهود الذاتية

افتتح الشبخ عطا بسيوني وكيل مديرية الأوقاف، مسجد سيدي كامل بقرية مسير بمركز كفر الشيخ، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وقال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح مسجد سيدي كامل بقريه مسير التابعة لمركز كفر الشيخ المقام بالجهود الذاتية على نفقة الأهالي بتكلفة 4 ملايين جنيه على مساحة 500 متر.



وأضاف يونس أن جميع المساجد التزمت بالخطية الموحدة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات، واصطحاب المصليات والمطهرات الخاصة.



وتناول الشيخ عطا بسيوني وكيل مديرية الأوقاف في الخطبة، فضل بناء المساجد والهجرة النبوية الشريفة، وقرب بدء العام الهجري الجديد، وأثر المسجد.