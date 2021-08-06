قالj ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير، إن الصندوق سعيد بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن الأمم المتحدة تؤمن بأن منظومة الصحة الإنجابية مُدرجة بقوة ضمن هذه المبادرة، مؤكدة التركيز على المشكلات الخفيفة باعتبار أن "حياة كريمة" تركز على مختلف المشكلات بما فيها "القوية".



وأشارت إلى أن المشكلات القوية تعني تحسين وتطوير المنازل وبنيتها التحتية، موضحة أنه من الجانب الخفيف فإن المواطنين يرغبون في تعلم كيفية تخطيط وتنظيم أسرهم والحرص على استمرار الفتيات في التعليم والاستثمار بشكل أكبر في المراهقات.



وأكدت أن الحكومة المصرية ترغب في زيادة نسبة القوى العاملة من السيدات، مشددة على أن خطة العمل الوطنية ومبادرة حياة كريمة تعملان على تحسين وضع المبادرة.



وتابعت: "علينا أن نبدأ مع فتيات في سن صغيرة جدًا، ربما بين 8 إلى 10 سنوات فأكثر، ولدينا برنامج مخصص لهذه المرحلة العمرية، وهذا الأمر موجود في خطة العمل الوطني".