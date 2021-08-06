مدينة سيوة: ردم وتسوية وتمهيد هبوط أرضي كبير

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم استكمال أعمال تمهيد الطريق الأوسط ومعالجة الهبوط الأرضي، والذي تسبب في ظهور حفرة كبيرة تهدد وتعيق حركة المرور وتشكل خطرا على حياة مستقلي المركبات من الأهالي والسياح، تم الانتهاء من أعمال ردمها وتسويتها.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة ، أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، فقد تم اليوم الثلاثاء مواصلة أعمال النظافة ورفع القمامة ورش الشوارع بمناطق السوق، والدكرور، وطريق الإذاعة، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى، للجهاز التنفيذى بواحة سيوة، نظرا لما تشهده من إقبال على السياحة العلاجية بالدفن في الرمال الساخنة بمنطقة جبل الدكرور، والاستحمام فى عيون المياه الساخنة والكبريتية، والبحيرات الملحية.