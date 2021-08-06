تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم الجمعة، إعادة لحلقة الفنانة عبير صبري والتي حلت ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس".

وتكشف العديد من الأسرار والتصريحات المثيرة للجدل ومنها تعليقها على ارتداء الحجاب، كما تكشف عن العقد التى تعرضت لها وانها لا تريد أن تنجب أطفالا.

كما تكشف عن المواقف الصعبة التى تعرضت لها مع والدها وتحملت مسئولية امها واخواتها، وحملات الاضطهاد التى تعرضت لها في مجال التمثيل، وأيضاً لماذا منعت أختها مروة من خوض تجربة التمثيل.

كما تقدم للزوجات نصيحة مهمة، وتكشف أنها تعرضت للخيانة فى مجال التمثيل ومع الأصدقاء وفي مجال العمل، وأسباب لجوئها لعيادات الطب النفسي.