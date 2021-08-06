السفارة الروسية في كابول تعزز الإجراءات الأمنية عقب اغتيال مسؤول أفغاني

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عززت السفارة الروسية في كابول، الإجراءات الأمنية عقب اغتيال رئيس مركز الإعلام التابع للحكومة الأفغانية داوا خان مينابال في مكان غير بعيد عن مبنى السفارة في العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم السفارة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، إن "جميع موظفي السفارة بخير ولم يصب أحد، وتم تعزيز الأمن بالقدر اللازم، نحن على علم بحادث اغتيال رئيس مركز الإعلام التابع للحكومة الأفغانية من الأخبار وليس لدينا تفاصيل حتى الآن".

ويأتي اغتيال رئيس مركز الإعلام التابع للحكومة الأفغانية بعد أيام من تحذير حركة طالبان بأنها ستستهدف كبار المسؤولين ردا على القصف الجوي المكثّف ضد عناصرها.

وكانت المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان تصاعدت تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" مطلع مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول سبتمبر القادم.

وتفيد التقارير الإعلامية وتصريحات مسؤولي "طالبان" بأن مسلحي الحركة المتشددة سيطروا على مناطق ريفية شاسعة في أنحاء البلاد وعلى معظم خط الحدود الدولية مع الجارة طاجيكستان.