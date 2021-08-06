مسئول بالبيت الأبيض: نصف الشعب الأمريكي تلقى تطعيما كاملا ضد كورونا

أعلن مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، أن نصف المواطنين الأمريكيين تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا.

وقال ساويرس شاهبار، أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه تم إعطاء حوالي 821 ألف جرعة لقاح في اليوم السابق، ما يعني أنه تم الوصول إلى عتبة 50% من عدد السكان في الولايات المتحدة حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب بيانات من مركز السيطرة على الأمراض مساء أمس الخميس بلغ معدل التطعيم 49.9 % من السكان ، أي أن ما يعادل حوالي 166 مليون شخص تم تطعيمهم بصورة كاملة.

وتم الآن تطعيم ما يقرب من 61 % من البالغين في الولايات المتحدة بشكل كامل.

ويعيش حوالي 330 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وتطور التطعيمات تأثيرها الوقائي الكامل بعد حوالي أسبوعين من تلقي آخر جرعة ويتم استخدام لقاحات موديرنا وفايزر وبيونتيك بشكل أساس في الولايات المتحدة، وتتطلب جميعها إعطاء جرعتين.

لكن عند استخدام لقاح جونسون آند جونسون فيكفي إعطاء جرعة واحدة.