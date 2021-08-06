يبدأ الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا فترة الإعداد والتأهيل للموسم الجديد اليوم الجمعة، بعد أن نجح الفريق في إتمام 5 صفقات لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وأعلن مجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، عن إتمام الفريق تحت قيادة المدير الفني هيثم حمدي وإشراف خالد فايز عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط لخمسة صفقات جديدة وهم:

1 – ايهاب بدوي قادما من فريق بور سعيد، والذي سبق له اللعب في أندية الأهلي والطيران وطلائع الجيش.

2 – حمادة جمعة قادماً من فريق بورسعيد، وسبق له اللعب في دمنهور والشمس، أصحاب الجياد.

3 – أحمد علي قادماً من فريق نادي ملوي، وسبق له اللعب في أندية ناصر ملوي، بترول أسيوط، أسمنت أسيوط، أسيوط الرياضي.

4 - محمود عيسى قادما من بترول أسيوط، ولعب لأندية طنطا، ناصر ملوي.

5 – عبدالله صابر، قادما من فريق نادي ملوي، وسبق له اللعب في أسيوط الرياضي وبترول أسيوط.

من جانب آخر عقد خالد فايز مشرف النشاط لقاء بجميع اللاعبين والجهاز الفني مساء اليوم، وأكد على تذليل كافة العقبات للاعبين بالموسم الجديد ، وحرص مجلس الإدارة على توفير كافة الامكانيات لتحقيق حلم الصعود، خاصة أن فريق المنيا يمتلك عناصر قوية، والجميع شاهد مستوى الفريق في الموسم الآخر وكان على مسافة قريبة من الصعود، متمنيا للجميع التوفيق.

فيما أعلن هيثم حمدي المدير الفني للفريق عن انطلاق فترة الإعداد اليوم الجمعة، والتي تبدأ بالتأهيل البدني تحت قيادة مخطط الأحمال صبري سلامة، لرفع اللياقة البدنية للاعبين عقب العودة من فترة التوقف، ويعقبها بعدة أيام ىبدء التأهيل الفني، معرباً عن ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق آمال الفريق والمنافسة القوية هذا الموسم.