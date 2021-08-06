 البنوك الألمانية ستسدد 2.5 مليار يورو لصندوق التصفيات الأوروبي هذا العام - بوابة الشروق
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البنوك الألمانية ستسدد 2.5 مليار يورو لصندوق التصفيات الأوروبي هذا العام

فرانكفورت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 2:00 م
قالت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا اليوم الجمعة إن البنوك الألمانية ستضطر إلى تسديد ما مجموعه 49ر2 مليار يورو في صندوق التصفيات الأوروبي (SRF) على مدار العام الجاري.

وبلغت المساهمة الألمانية في الصندوق، الذي يمول تصفية المؤسسات المالية الفاشلة أو حلها، 23ر2 مليار يورو العام الماضي.

ويهدف الاتحاد الأوروبي لأن يصل تمويل هذا الصندوق إلى 55 مليار يورو بحلول نهاية عام 2023، حتى لا يضطر دافعو الضرائب الأوروبيون مرة أخرى إلى تسديد تكاليف إعادة هيكلة البنوك الفاشلة، كما كان الحال خلال الأزمة المالية منذ أكثر من عشرة أعوام.

ويبلغ حجم الصندوق حاليا 52 مليار يورو.

وستكون حصة البنوك الوطنية والإقليمية الرئيسية في ألمانيا هي الأكبر من بين باقي المؤسسات المالية الألمانية، حيث ستبلغ 41ر1 مليار يورو لعام 2021، بينما ستسدد بنوك الولايات وصناديق الادخار ومؤسسات مالية أخرى باقي مبلغ المساهمات.

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