علي ماهر يستبعد أوستن أموتو من معسكر برج العرب

فى تطور مفاجئ استبعد علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، المهاجم النيجيرى أوستن أموتو من معسكر الفريق ببرج العرب وقبل يومين من مباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء بعد غدا ضمن مباريات الاسبوع 29 من الدوري الممتاز .

وقعت مشادة بين المدير الفني واللاعب قرر على أثرها علي ماهر استبعاد أموتو وإصدار فرمان بعودته إلى بورسعيد و الانتظام فى التدريبات مع مجموعة اللاعبين المستبعدين .

وطالب أموتو من علي ماهر أثناء التدريبات معاملته مثل باقي اللاعبين خاصه الكبار ولم يعجب الكلام المدير الفني وجاء قرار الاستبعاد رغم توسلات غالبية اللاعبين باحتواء الموقف وتوقيع عقوبة مالية بدلًا من الاستبعاد .

وفى سياق متصل كشف مصدر عن رغبة نادي الطائي السعودي فى ضم أموتو وأكد المصدر انه لم يصل عرض رسمى بمفاوضات النادي السعودي الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين