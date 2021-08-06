وزير خارجية الجزائر يبحث مع بلينكن العلاقات الثنائية والتحديات الجهوية والدولية

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونشر لعمامرة، تغريدة في حسابه على "تويتر" جاء فيها : " تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن، تطرقنا خلاله إلى آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة "
كما كشف لعمامرة، انه بحث مع بلينكن " بطريقة معمقة عددا من التحديات الجهوية والدولية".
يذكر أن الجزائر تقود جهود وساطة لحل أزمة سد النهضة، حيث زار لعمامرة قبل أيام كل من إثيوبيا والسودان ومصر.