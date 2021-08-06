وزير خارجية الجزائر يبحث مع بلينكن العلاقات الثنائية والتحديات الجهوية والدولية

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بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونشر لعمامرة، تغريدة في حسابه على "تويتر" جاء فيها : " تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن، تطرقنا خلاله إلى آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة "

كما كشف لعمامرة، انه بحث مع بلينكن " بطريقة معمقة عددا من التحديات الجهوية والدولية".

يذكر أن الجزائر تقود جهود وساطة لحل أزمة سد النهضة، حيث زار لعمامرة قبل أيام كل من إثيوبيا والسودان ومصر.