رئيس جامعة جنوب الوادى ينهى خدمة أطباء وأفراد أمن مستشفى قنا

قرر الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إنهاء نيابة عدد من الأطباء بالمستشفى الجامعي، وذلك بعد انتشار فيديو يرصد واقعة نقل مريض معلق محلول من قنا الجامعة، للمستشفى العام على سيارة نقل.

واستنكر رئيس الجامعة، التصرف الغير مسئول من أطباء نوتجية مستشفى الحرم الجامعى يوم الأربعاء الماضى، وقرر رئيس الجامعة إنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا الحالة الطبية و كذلك الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للمدرس المساعد وكذلك المدرس النوبتجي ومخاطبة شركة الأمن المسئولة عن حراسة المستشفيات بانهاء خدمة مشرف الأمن وكذلك أفراد أمن البوابة للسماح للسيارة بالخروج من المستشفى بدون تنسيق.

ولفت رئيس الجامعة، إلى اصطحابه فريق من كبار الأستشاريين فى أربعة تخصصات جراحية مختلفة لمناظرة حالة المصاب بالعناية المركزة بمستشفى قنا العام مؤكدا أن الجامعة لا تخفى أى حقائق ومن يخطئ يتحمل خطأه خاصة تجاه أهالينا المرضى.