صبري فواز لصلاح عبدالله: سلامة قلبك يا أطيب قلب

حرص الفنان صبري فواز علي تقديم الدعم المعنوي لصديقه الفنان صلاح عبدالله علي إثر إجراء الأخير عملية جراحية بالقلب، حيث نشر صورة تجمعهما سويا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: "سلامة قلبك يا أطيب قلب لاااا صحصح كده، و فوق لي، عشان عندنا غنا كتير لسه هانغنيه سوا".



جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله تعرض لأزمة قلبية مساء الثلاثاء الماضي، وتم نقله لإحدي المستشفيات ليتم عمل قسطرة بالقلب وتركيب دعامة.

كشفت المذيعة دنيا صلاح عبد الله تفاصيل إصابة والدها الفنان الكبير صلاح عبد الله، بأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنه شعر بآلام فى صدره وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

وقالت دنيا، عبر حسابها على فيس بوك: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبى يا بابا، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو فى أى خبر غلط نزل".

وكشفت دنيا، تفاصيل إصابة والدها الفنان الكبير: "أول امبارح بليل بابا حس بألم فى الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللى حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة فى القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله".



واختتمت دنيا: "دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب.. وزى ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".