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أعلنت كوريا الجنوبية عزمها تقديم مساعدات إنسانية قدرها 1.2 مليون دولار إلى 5 دول أفريقية هي "نيجيريا، وجنوب السودان، ومدغشقر، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا" لمساعدتها في معالجة نقص الغذاء.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب"، أن سول ستقدم المساعدة عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي ينفذ أنشطة للمساعدة في تخفيف أزمات الغذاء في هذه الدول التي تفاقمت بسبب الصراعات السياسية وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19.

وأفادت الوزارة بأن كوريا الجنوبية ستواصل تقديم مساهمات لمساعدة الدول في التغلب على الأزمات الإنسانية في ظل جائحة "كورونا".