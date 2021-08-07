 سفير اليابان: حادثة جنوح السفينة إيفر جيفين ذكّرتنا بالأهمية العالمية لقناة السويس - بوابة الشروق
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سفير اليابان: حادثة جنوح السفينة إيفر جيفين ذكّرتنا بالأهمية العالمية لقناة السويس

سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي
سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 11:45 م

قال السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي، إن حادثة جنوح السفينة إيفر جيفين ذكّرت الجميع بالأهمية العالمية لقناة السويس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اليوم" على شاشة "dmc"، مساء الجمعة، أن اليابان تعتبر مستخدمًا قويًّا لقناة السويس، معربًا عن تطلع بلاده للعمل على تطوير هذا الإقليم، عبر رؤية بلاده محيط هندي وهادئ حر ومفتوح.

وأوضح أن هذه الرؤية تستند إلى النظام الدولي والقواعد المعمول بها لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنشيط الاتصال بين الدول.

وأشار إلى أن هناك 50 شركة يابانية تعمل في مصر، توظِّف ما يزيد عن عشرة آلاف مواطن مصري، تعمل في مجالات مختلفة مثل السيارات وفي القطاع الصحي.

وشدد ماساكي، على أن بلاده تحرص كل الحرص على تشجيع المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

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