بعض الفنانين لا تسنح لهم الفرص لكي يتصدروا أفيشات الأفلام أو يكونوا نجوم شباك، أو حتى ينفردوا ببطولة مسلسل تلفزيوني، ولكن اختفاءهم من الدراما يشعرك بنقص ما، ويعد الفنان صلاح عبدالله أحد هؤلاء الأسماء المهمة التي قدمت أدوار متنوعة على خشبة المسرح وشاشتي السينما والتلفزيون .

في 25 يناير عام 1955 ولد الفنان صلاح عبدالله، هو أحد نجوم الكوميديا الذين ظهروا في الثمانينيات مع فنانين مثل أحمد آدم ومحمد هنيدي وأشرف عبدالباقي وغيرهم، وبدأ عمله الفني على خشبة المسرح مع النجم الكوميدي سيد زيان في "العسكري الأخضر"، وكانت هذه الخشبة الحاضنة له لفترة بالإضافة للشراكة الفنية التي جمعته بصديقه أحمد آدم فكونا من خلالها ثنائيا متجانسا وقدما مجموعة من الأعمال السينمائية والمسرحية.

أصبح صلاح عبدالله أحد الوجوه التي لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم الأدوار الثانية، في أعمال كوميدية أو غير ذلك، رغم شهرته بخفة ظله وتمثيله للكوميديا في كثير من الأفلام وأيضاً على خشبة المسرح، ولكن هذا الإتقان الذي وصل إليه لم يكن من فراغ بل من عوامل عدة بالطبع اجتهاده وقدراته التمثيلية أساس لها، ولكن عمله مع نجوم كبار كان عامل آخر مهم، ونتعرف على بعض منهم في السطور التالية:

عمل صلاح عبدالله في البداية مع الفنان محمد صبحي، والذي تكرر ظهوره في أكثر من عمل من بطولة صبحي، خلال فترة الثمانينيات، ومنهم مسرحيتي "الهمجي" و"المهزوز" وفيلم "علي بيه مظهر و40 حرامي" ومسلسل "سنبل بعد المليون".

ومن محمد صبحي إلى نور الشريف حيث شارك عبدالله في عملين من بطولته في الثمانينيات، وهما "كتيبة الإعدام" و"قلب الليل" ، وفي التسعينيات اتسعت مساحة أدوار عبدالله وأصبحت أكثر قوة على أكثر من مستوى، نلاحظ مشاركته في فيلم "الهروب " لأحمد زكي والمخرج عاطف الطيب، وهو التعاون الثالث له مع نفس المخرج ، و"يامهلبية يا" مع ليلى علوي والمخرج شريف عرفة، وعمل مع نفس المخرج مرة ثانية في "المنسي" بطولة عادل إمام.

كما شهدت التسعينيات إلى جوار هذه الأفلام الدور الأهم وذو المساحة الأكبر على الشاشة، شخصية حسني أبودبيكي في مسلسل ذئاب الجمل مع حمدي غيث وعبدالله غيث وأحمد عبدالعزيز ومحمد الدفراوي والمخرج مجدي أبو عميرة، ولعب دور شخصية صعيدية تعيش في الاسكندرية وتساعد البطل على تجاوز أزماته ورغم جدية الشخصية إلا أنه قدمها في صورة ساخرة كسرت حدة الحزن المسيطرة على الأحداث، وشهدت هذه المرحلة نشاط فني كبير لعبدالله على كل المستويات فقدم مع صديقه أحمد آدم المسرحية الناجحة حودة كرامة والمسلسل الكوميدي "وإنت عامل إيه" مع محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وعلاء مرسي.

حملت الألفية رياح مختلفة لصلاح عبدالله اختلفت أدواره وتنوعت ولم تٌحصر في الشخصيات الكوميدية فقط، فقد ظهر في مشهدين تقريباً في فيلم "الرغبة" مع نادية الجندي وإلهام شاهين، وحصل على بطولة مشتركة في فيلم داوود عبدالسيد "مواطن ومخبر وحرامي"، مع خالد أبو النجا وشعبان عبدالرحيم، وتوالت الأدوار الثانية مع نجوم الكوميديا مثل هنيدي وآدم وهاني رمزي وأحمد رزق إلى جوار مطربين في أفلام غنائية مثل "علي سبايسي" و"قشطة يابا"، وإلى جانب هذه الأدوار قدم عبدالله شخصيات ذات علامة مهمة في أعمال مثل دم الغزال والفرح وكباريه وكلاشينكوف ومسسلسلات مثل الدالي وريا وسكينة وسوق الخضار .