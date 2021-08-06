وزيرة الثقافة: الاحتفاء بأعلام الموسيقي يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة برموز الإبداع المصري

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم إن الاحتفاء بأعلام الموسيقي والغناء يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري، مؤكدة أن القوى الناعمة أحد أهم الأدوات الفاعلة التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع ونشر التنوير.

وأضافت وزيرة الثقافة - خلال احتفالية كوكب الشرق التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) - أن الحفاظ علي التراث والموروث الموسيقي والغنائي المصري أحد أهم الأهداف الرئيسية للدولة، مشيرة إلى حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها علي تنشيط الذاكرة الفنية.

وأشادت بوعي الجمهور وإقباله علي المنتج الثقافي والفني الذي تقدمه الدولة، مضيفة أن الجمهور المصري هو النبراس الذي يضئ درب الفنون بثرائها وتعددها وتنوعها.

وكان الاحتفال قد شهد تألق الأصوات الكلثومية المطربة ريهام عبد الحكيم التي شدت بأغنيتي الحب كده ، الأطلال ثم عزف المايسترو عماد عاشور علي آلة التشيللو من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب موسيقي ودارت الأيام، كما أبهرت الفنانة مي فاروق الجمهور بأغنيتي جددت حبك وأنت عمري وفي ختام الإحتفال قدمتا المطربتان مي وريهام دويتو لرائعة الشاعر بيرم التونسي والموسيقار زكريا أحمد غني لي شوي شوي.