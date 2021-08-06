استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم، في سوق الجملة، وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300جنيه.

وجاءت أسعار الاسمنت على النحو الاتى:

استقر الأسمنت المسلح ليسجل 1000 جنيها.

واستقر سعر أسمنت سيناء ليسجل 910 جنيها.

واستقر أسمنت السويس ليسجل 950 جنيها

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 970 جنيها.

واستقر أسمنت السويدي ليسجل 1000 جنيها.

وقفزت أسعار الأسمنت أمس بما يترواح بين 35 و90 جنيها.