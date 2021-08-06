الرئيس الأسبق لراديو مصر ينتزع جائزة الكوميسا

فاز المخرج الإذاعي الدكتور محمد لطفى الرئيس الأسبق لراديو مصر والنائب الحالى لإذاعة الشرق الأوسط بجائزة التميز الدولية للكوميسا عن برنامج يحمل عنوان " كوميسا - الحلم الإفريقى" لينال جائزة الصحافة الإذاعية المسموعة وسط منافسة 21 دولة.



جاء فى حيثيات منح لطفى الجائزة أن البرنامج كان ملائما وغنياً بالمعلومات وتم عرضه بطريقة جيدة ومن شأن هذا البرنامج المساهم بشكل كبير في رفع مستوى وعى الجمهور حول فوائد وأثر التكامل الإقليمى، فضلاً عن حث أصحاب المصلحة والمواطنين على فهم المبادرات التنموية بموجب برامج الكوميسا للتكامل الإقليمى ودعمها من أجل فائدة الإقليم.



وتعد هذه هى الجائزة العاشرة التى حصل عليها الدكتور محمد لطفى من سلسلة جوائز إقليمية وعالمية بفرنسا وإيطاليا والتشيك وكان الدكتور لطفى قدم برنامجه "كوميسا - الحلم الإفريقى" خلال فترة ترأسه القصيرة لراديو مصر والتى لم تتعدى عدة أشهر.