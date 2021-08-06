سفير موسكو بالقاهرة: الروسيون ينتظرون عودة الطيران المباشر إلى الغردقة وشرم الشيخ

قال سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، إن المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم 23 أبريل، تناولت الاتفاق حول استئناف حركة الطيران بين البلدين، منوهًا إلى أن الحركة انقطعت بعد حادث الطائرة الروسية في سيناء.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الروسيين ينتظرون استئناف حركة الطيران المباشر إلى المنتجعات المصرية بالغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن روسيا تسير رحلات منتظمة بمعدل طائرتين في اليوم الواحد ما بين موسكو والقاهرة.

وأشار إلى أن مصر كانت تستقبل نحو 3 ملايين سائح روسي ما قبل عام 2015، معلقًا: «العديد يتذكر الإجازة في مصر والكثير من الروسيين يثمنون كرم الضيافة المصرية».

ولفت إلى أن روسيا حرصت على التأكد من اتخاذ كل الإجراءات لتقليل فرص العدوى بفيروس كورونا قبل عودة السياحة الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ، موضحًا أن الرحلات في البداية ستكون بين موسكو والمدينتين المصريتين.

وتابع: «بعد فترة من استئناف كل الجداول الخاصة باستقبال الرحلات الروسية، عدد الرحلات سيزيد وخاصة أنها ستكون من الأقاليم الروسية المختلفة ونأمل تمكن السياح الروسيين من زيارة مصر وأن تكون إجازتهم آمنة ومريحة».