برنامج الغذاء العالمي: شعب ميانمار يواجه أصعب لحظات ذاكرته الحية

قال ستيفن أندرسون المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي، إن شعب ميانمار يواجه أصعب لحظات ذاكرته الحية وذلك بسبب التأثير الثلاثي للفقر والأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية الحالية إلى جانب الانتشار السريع للموجة الثالثة من وباء كورونا والذي يقوض قدرة العديد من المجتمعات في ميانمار على وضع الطعام على مائدتهم.



وأشار أندرسون في مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن برنامج الغذاء قدر في أبريل الماضي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع قد يتضاعف ليصل إلى حوالي 6.2 مليون شخص في الأشهر الستة المقبلة وذلك ارتفاعا من 2.8 مليون شخص قبل فبراير.



وأضاف المسؤول الأممي أن المنظمة الدولية واستجابة لهذا الوضع ضاعفت من دعمها ثلاث مرات وبدأت في توزيع المواد الغذائية الطارئة على نطاق واسع لما يصل إلى مليوني شخص في أفقر بلدات ميانمار بدءا من يانجون في الوقت الذي تواصل المنظمة مساعدة 360 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من النزاع في راخين وكاشين وشان .



وحذر أندرسون من أن النقص الوشيك في التمويل يعيق قدرة برنامج الغذاء العالمي على زيادة الدعم، ولفت إلى حاجة المنظمة الأممية إلى 86 مليون دولار بشكل عاجل حتى يناير 2022 لمواصلة العمليات المنقذة للحياة في ميانمار دون انقطاع وذلك في ظل استمرار عدم تلبية أكثر من 70 % من احتياجاته التمويلية خلال الأشهر الستة المقبلة.