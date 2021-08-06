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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

محمد المهم
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 10:27 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة.

‏‎وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎ارتفعت سعر الطماطم 5 قروش لتترواح بين 1.5 إلى 2.7 جنيه.

وارتفعت أسعار البطاطس25 قرش لتتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

أسعار الكوسة ترواح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

الفاصولياء تراوحت من 7 إلى 17 جنيها.

والباذنجان البلدي تراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

فيما استقر الفلفل الرومي ما يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت الملوخية ما يتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

وسجلت الجوافة ما يتراوح بن 5 و 10 جنيهات

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر التين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.

وسجل الرومان ما يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها

المانجو البلدي تراوحت بين 9 و15 جنيها.

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