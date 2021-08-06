نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
ارتفعت سعر الطماطم 5 قروش لتترواح بين 1.5 إلى 2.7 جنيه.
وارتفعت أسعار البطاطس25 قرش لتتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
أسعار الكوسة ترواح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.
الفاصولياء تراوحت من 7 إلى 17 جنيها.
والباذنجان البلدي تراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
فيما استقر الفلفل الرومي ما يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقرت الملوخية ما يتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
وسجلت الجوافة ما يتراوح بن 5 و 10 جنيهات
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر التين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.
وسجل الرومان ما يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها
المانجو البلدي تراوحت بين 9 و15 جنيها.