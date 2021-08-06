المنتخب اليوناني يبدد الحلم المجري ويتأهل لنهائي كرة الماء رجال بأولمبياد طوكيو

بدد المنتخب اليوناني آمال نظيره المجري في استعادة الذهب الأولمبي وتغلب عليه 9 / 6 اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة الماء (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) ليحرمه من المنافسة على اللقب.

وتأهل المنتخب اليوناني إلى المباراة النهائية للمسابقة للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على نظيره المجري اليوم في مباراة سيطر عليها المنتخب اليوناني منذ بدايتها وحافظ فيها على تقدمه على مدار الأربعة أرباع.

ويلتقي المنتخب اليوناني في النهائي بعد غد الأحد مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي ، والتي تجمع بين المنتخبين الصربي والإسباني في وقت لاحق اليوم.

وكانت أفضل نتائج المنتخب اليوناني في مشاركاته الأولمبية السابقة هي الفوز بالمركز الرابع عندما استضافت بلاده الأولمبياد عام 2004 بأثينا.

وفي المقابل ، يحظى المنتخب المجري بتاريخ حافل في المسابقة الأولمبية حيث توج بذهبية المسابقة تسع مرات سابقة كان أحدثها في بكين 2008 ولكنه حل خامسا في كل من أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 .

والآن ، يستطيع الفريق المجري المنافسة على الميدالية البرونزية بعد غد الأحد.

وفي مباراة أخرى اليوم ، فاز المنتخب الكرواتي على منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) 12 / 10 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في المسابقة.