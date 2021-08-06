اليابان تحيي الذكرى الـ76 لكارثة هيروشيما وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا

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أحيا اليابانيون، صباح اليوم الجمعة، الذكرى الـ76 لضحايا قصف الولايات المتحدة الأمريكية لمدينة "هيروشيما" بالقنبلة الذرية، والتي راح ضحيته 140 ألف شخص مع نهاية عام 1945.

ووضع كازومي ماتسوي، عمدة هيروشيما - في لقطات نقلها تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - قائمة بأسماء 328 ألفا و929 ضحية على قبر تذكاري، من بينهم أسماء ضحايا ثبت وفاتهم العام الماضي.

وناشد عمدة المدينة، الحكومة اليابانية التوقيع والمصادقة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتي لم توقع عليها أيضًا حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأضاف التليفزيون الياباني أن عدد الحاضرين لحفل إحياء الذكرى اقتصر هذا العام على 800 شخص بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن معظم الناجين من الحادث المفجع عانوا من السرطان نتيجة تعرضهم للإشعاع النووي الذي خلفته القنبلة.