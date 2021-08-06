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احتلت حبيبه مرزوق لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الايقاعي، المركز 20 مع ختام التصفيات الثانية ضمن منافسات الجمباز الايقاعي.

حيث تنقسم المنافسات الي أربع اقسام، اول منافستين في (الطوق، الكرة)، والمنافستين الثالثة والرابعة في (الشريط والصولجان).

استطاعت حبيبه احراز في منافسات الطوق اجمالي 21.700 نقطة في المنافسات الاولي.

وفي المنافسات الثانية أحرزت حبيبة 22.150 نقطة في منافسات الكرة لتحصل حبيبه على اجمالي 43.85 نقطة، لتأتي حبيبه في المركز ال 20 مع ختام التصفيات الثانية للجمباز الايقاعي.

وتدخل لاعبات الجمباز الايقاعي منافسات البطولة والمكونة من أربع منافسات، حيث يتأهل 10 لاعبات فقط من ال 26 لاعبة المشاركة في منافسات البطولة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ 14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.