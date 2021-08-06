تقارير: 2 مليون و700 ألف يورو تحسم انتقال بيرسي تاو للأهلي

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كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، تفاصيل عرض النادي الأهلي للتعاقد مع بيرسي تاو، لاعب صن داونز السابق وبرايتون الإنجليزي الحالي.

وأشارت صحيفة «كيك أوف» الجنوب أفريقية، أن النادي الأهلي اقترب بشدة من التعاقد مع بيرسي تاو، في ظل عدم استقرار ناديه الحالي على بقائه أو رحيله.

وذكرت الصحيفة أنه سيجتمع من جديد في فريق واحد مع مدربه السابق بيتسو موسيماني، مؤكدة أن برايتون لم يريد بقائه في الدوري الانجليزي خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن النادي الأهلي عرض إتمام صفقة بيرسي تاو لمدة 3 مواسم مقابل 2 مليون و700 ألف يورو يتم سدادهم على أقساط.

الأهلي يسعى للتعاقد مع بيرسي تاو لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل، حيث يتطلع مسؤولو الجهاز الفني بقيادة موسيماني لحسم الصفقة نظرا أنه سيفيد القلعة الحمراء في الخط الأمامي لسرعته الفائقة ومهارته أمام المرمى.