 أولمبياد طوكيو.. عبد الله عبد العزيز يفقد فرصة التأهل للدور الثاني للكوميتيه - بوابة الشروق
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أولمبياد طوكيو.. عبد الله عبد العزيز يفقد فرصة التأهل للدور الثاني للكوميتيه

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 11:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 12:00 م

فقد عبد الله عبد العزيز، بطل المنتخب الوطني للكاراتيه، حظوظه في التأهل للدور الثاني من منافسات كوميتيه 75 كجم رجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليا في الدور الأول.

وخسر عبد الله عبد العزيز مباراته الأولى في دور المجموعات أمام بطل أمريكا توماس سكوت بنتيجة 7-6، لتكون الخسارة الثالثة له تواليا، حيث خسر في المباراة الثانية له أمام بطل اليابان كين نيشيمورا، بعد مباراة قوية بنتيجة 8-7.

وكان عبد الله قد تلقى الهزيمة في المباراة الأولى أمام المجري جابور هارسباتاكي بعد التعادل بنتيحة 2-2 بأفضلية السينشو والذي يمنح الفوز للاعب الذي ينجح في التسجيل أولا في حالة التعادل.

وتتبقى لـ عبد الله عبد العزيز مباراة واحدة أمام الأوكراني ستانيسلاف هورونا.


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