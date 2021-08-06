أنهي ثنائي منتخب مصر لسيدات الخماسي الحديث المكون من هايدي عادل وأميرة قنديل منافسات فردي السيدات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

واحتلت هايدي عادل المركز التاسع عشر برصيد 1289 نقطة في الترتيب العام النهائي للمسابقة، فيما جاءت أميرة قنديل في المركز 29برصيد 1221 نقطة في الترتيب العام.

وحسمت البريطانية كيت فرينش الميدالية الذهبية بعدما تصدرت الترتيب العام النهائي برصيد 1385، فيما حققت لورا أسادوسكايتي من ليتوانيا المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 1370، وأخيرًا تُوجت المجرية سارلوتا كوفاكس بالميدالية البرونزية بعدما حققت المركز الثالث برصيد 1368.