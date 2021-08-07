مستشار رئيس فلسطين: مصر لا تزال تعاني من الإرهاب لكنها لم تنسَ قضيتنا

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن القضية الفلسسطينية تراجعت عن اهتمام الصالونات السياسية، لكنها لم تفقد مكانتها في الشارع العربي على الإطلاق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن مصر لم تغب عن القضية الفلسطينية حتى في عامي 2011 و2012 رغم الظروف التي عاشتها آنذاك.

وتابع: "مصر عانت على مدار السنوات الماضية ولا تزال تعاني من الإرهاب والإجرام الذي يستهدفها، لكنها لم تنسَ قضيتنا وظلت حاضرة في فلسطين كعادتها وكما يجب أن تكون".

واتفق الهباش، بأن القضية الفلسطينية قد تكون تأثرت إعلاميًّا وفي الصالونات السياسية، لكنها لم تتأثر لدى الشعوب التي تنتج قياداتها فيما بعد كما حدث في مصر.

وأوضح أن جزءًا من خروج المصريين في ثورة 30 يونيو لم يكن فقط من أجل مصر، لكن من أجل دورها في المنطقة، لافتًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف ما جرى في مصر عام 2013 بأنه معجزة، كونه كان يلمح القيمة المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وجدد مستشار أبو مازن، التأكيد على أن القضية الفلسطينية لم تخرج من دائرة الاهتمام الأول سواء لدى الشعوب العربية ولا حتى لدى الدول.