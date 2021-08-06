تنفيذ برنامج للطلائع في قرية المنبطح بوسط سيناء

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قامت اليوم إدارة الطلائع في مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بتنفيذ برنامج قوافل السعادة للقرى أشد احتياجا وذلك بتجمع التحرير بقرية المنبطح في مركز الحسنة.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، شمل برنامج القافلة على ندوة دينية وورشة عمل حول تاريخ مصر ومسرح العرائس وفقرات فنية بمشاركة مجموعه الكشافه بمركز شباب ٦ أكتوبر

وأضاف مدير عام المديرية أن برنامج قوافل السعادة للقرى أشد احتياجا والمنفذ من خلال الإدارة المركزية الطلائع فى إطار اهتمام الدولة بتنمية قرى سيناء من خلال تنفيذ برامج التوعية و التثقيف، وتم بحضور اللواء أسامه محمد أحمد رئيس مجلس مدينة الحسنة و عبدالمقصود رمضان مدير إدارة الطلائع و نعيم محمد مدير إدارة شباب الحسنة.