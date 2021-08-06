أنهي ثنائي منتخب مصر لسيدات الخماسي الحديث المكون من هايدي عادل وأميرة قنديل منافسات فردي السباحة بنهائي الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

واحتلت أميرة قنديل المركز الـ13 برصيد 280 نقطة بعدما أنهت منافسات السباحة في زمن قدره 2:15:14 دقيقة بينما احتلت هايدي عادل المركز الـ20 برصيد 262 بعدما أنهت منافسات السباحة في زمن قدره 2:24:35 دقيقة.

ويذكر أن منافسات السلاح كانت انتهت أمس وجاءت هايدي عادل في المركز 11 برصيد 220 نقطة من الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15 مباراة، بينما احتلت أميرة قنديل المركز 20 برصيد 198 نقطة من الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17 مباراة.

وتقام الآن منافسات نقاط السلاح الإضافية والفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتسليم الميداليات للفائزين.

وتضم بعثة الخماسى كل من : أحمد اشرف حامد، وأحمد اسامة الجندي، وأميرة أحمد قنديل، و هايدي عادل مرسي لاعبين اساسيين بالإضافة إلى إسلام حامد و سلمي أيمن لاعبين احتياطيين، حيث تأهل الخماسي الحديث للأولمبياد بالحد الأقصى من اللاعبين المسموح به وهو أربعة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من: رؤوف حسام الدين محروس مديرًا فنيًا وقائم بالأعمال الإدارية، وأحمد محمد الصغير مدير فني للسلاح، وابراهيم محمد سكر مدير فني للرماية، وياسر مهدي عصر مدير فني للفروسية، ومحمد نجاح المطراوي مدرب أحمال، وعبد الرحمن محمد علي اخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد السيد خاطر أخصائي التغذية والمكملات، وجاويد سيد خاوار محلل اداء.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.