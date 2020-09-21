الزراعة تصدر عدة نصائح للحفاظ على الثروة الحيوانية من موجة الحرارة المرتفعة

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أصدر رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة طارق سليمان، 12 نصيحة لتوعية المزارعين والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة بكيفية التعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد حاليا من أجل الحفاظ على رؤس القطعان والدواجن.

تتضمنت النصائح الأتي:

أولا: بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بالنظام المغلق يراعى التأكد من عمل أجهزة التبريد بكفاءة، وإجراء الصيانات اللازمة.

ثانياً: بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بالنظام المفتوح، فيراعي مايلي:-

1- احذر الإفراط فى إستخدام المياه وزيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أوالحظائر، والتى تجعل الحيوان أو الطائر فى قمة الإجهاد الحرارى

2- يمكن إضافة المواد المضاده للإجهادات الحراريه والتى تعادل من حموضة الدم وتقلل من لزجته والمسجلة في وزارة الزراعة

3- تجنب تغذية القطعان خلال ساعات النهار شديدة الحرارة.

4- فى حالة إستخدام وسائل تبريد يجب وضعها على مستويات مرتفعة أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر.

5- تجنب الإفراط فى التعامل مع الحيوان أوالطائر والأمساك به والإزعاج قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة.

6- تجنب الحقن خلال ساعات النهار الحارة إلا فى الظروف الإضطرارية.

7- لا يستحب إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو إصطناعية خلال ساعات النهار الحارة.

8- تقليل سُمك فرشة أرضيات عنابر الدواجن خلال الصيف.

9- عدم تشغيل الشفاطات خلال أجواء النهار الحارة حتى لا تستبدل جو العنابر بأجواء ساخنة من الخارج

10- إحرص على زيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية.

11- تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

12 - تجنب نقل الطيور والحيوانات خلال أوقات النهار الحاره، مع عدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في عربات نقلها، ويمنع توقف العربات المحمله بالطيور أو الحيوانات خلال النقل.

وناشد رئيس القطاع، مربي الدواجن بالاستفاده من الدعم الفني واللوجيستي والمالي الذى توفره الدولة ووزارة الزراعة لرفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وما يترتب على ذلك من أثار إيجابية، متمثلة فى تقليل مصروفات التشغيل وزيادة الإنتاج وتحسين العائد الإقتصادى طبقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبعض البنوك المحمولة والإتحاد العام لمنتجى الدواجن.