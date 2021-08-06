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نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بورشة عمل لمشروع حياة كريمة

نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
عمرو بحر
نشر في: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 5:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أغسطس 2021 - 5:14 ص

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، بورشة العمل التي عقدت بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور مساعد وزيرة التخطيط المشرف العام على المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك لمناقشة وتفعيل منظومة المتابعة الإلكترونية للمشروع بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ أن المنظومة تهدف لمتابعة ودراسة مؤشرات أداء العمل وإعداد تقارير حول معدلات الإنجاز بكافة التدخلات التي يشملها المشروع، والتنسيق بين الجهات المنفذة والمشرفة فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالأداء، وكذلك الربط مع وحدة المتغيرات المكانية بالوزارة من خلال الصور الفضائية للمواقع التي يشملها المشروع.

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