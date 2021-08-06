بعض الفنانين لا تسنح لهم الفرص لكي يتصدروا أفيشات الأفلام أو يكونوا نجوم شباك، أو حتى ينفردوا ببطولة مسلسل تلفزيوني، ولكن اختفاءهم من الدراما يشعرك بنقص ما، ويعد الفنان صلاح عبدالله أحد هؤلاء الأسماء المهمة التي قدمت أدوار متنوعة على خشبة المسرح وشاشتي السينما والتلفزيون .

بدأ صلاح عبدالله مسيرته بمشاركات فنية بسيطة في المسرح والسينما، مع فنانين مثل نور الشريف ومحمد صبحي ومخرجين مثل عاطف الطيب وشريف عرفة وغيرهم، استفاد من خبراتهم الكبيرة استعداداً لنقلة التسعينيات التي شملت أعمال كثيرة منها ذئاب الجبل والهروب والمنسي، وإن كان أغلبها يدوب في إطار كوميدي، إلى أن جاءت لحظة التغيير الجوهرية مع المخرج داوود عبدالسيد.

في عام 2001 عُرض على الممثل الكوميدي بمقاييس السوق حينما شخصية الصول فتحي في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" من تأليف وإخراج داوود عبدالسيد، والذي شاركه البطولة فيه الفنان خالد أبوالنجا والمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم والممثلة التونسية هند صبري، وكان هذا العمل نقطة تحول في حياة عبدالله الفنية.

أثار الفيلم جدلاً واسعاً وقت عرضه وحاز على اهتمام نقدي واسع، ليس فقط بسبب اسم داوود عبدالسيد ولكن اختياراته للفنانين، خاصة شعبان عبدالرحيم، علاقة صداقة غريبة وغير متوقعة تجمع كل من سليم سيف الدين الشاب اﻷعزب الذي يعيش بمفرده، والمخبر فتحي عبدالغفور، واللص شريف المرجوشي، وتتعقد هذه العلاقة حين يسرق شريف مخطوط رواية سيف، ويحاول فتحي التوسط بينهما، بالإضافة لوقوع سليم في حب الخادمة حياة التي يأتي بها فتحي.

وفي أحد الحوارات التي أجراها عبدالله، في جريدة الأهرام العربي، بعد عرض الفيلم قال: "بمنتهى الصدق لم اتوقع ان يحقق الفيلم هذا النجاح وما توقعت ان ينجح ويسمع مع الناس إلى هذه الدرجة خاصة أننا أقل عدد نسخ ونعرض في أصغر سينما هذا مقارنة بالأفلام الأخرى التي عرضت معنا في نفس التوقيت فالفيلم وصل إلى ثلاثة ملايين وهذا ما لم أكن أتخيله خاصة ان هناك من يردد في الوسط الفني بأن الأفلام التي تأتي بإيرادات عالية هي أفلام نجوم بعينهم ولا يمكن أن يتحقق ذلك مع آخرين".

حقق الفيلم نجاحاً واسعاً في وقت شاع فيه أن السينما الشبابية التي هزت نهاية التسعينيات وبداية الألفينات، وكان نجومها هنيدي والسقا وكريم هي المكتسحة فقط، ووصف عبدالله هذه الحالة أنها تصيبهم بالإحباط ومصادرة على حقهم في المحاولة.

اعتبر عبدالله وفق تصريحاته حينها أن فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" الأهم في مشواره الفني، وذلك لأنه حقق له مكسباً جديداً ليس جماهيراً فقط ولكن نقدياً أيضاً، حيث قال: "المنتجين لن يتهافتو على صلاح عبدالله بعد ذلك ويقولون إنه موهبة حقيقية علينا أن نقف ورائها لأن السوق الفنية أصبحت تأخذ بالنتائح فلم يعد هناك وجود للمنتج الذي يتحمس لفنان ويقف وراءه فأغلب المنتجين وراء المضمون، بعيدا عن المغامرة التي يجب أن تميز روح المنتج الحقيقي وعن نفسي واثق مليون في المائة من أنني سأظل في منزلي لفترة طويلة بدون عمل بالرغم من نجاح الفيلم وهذا ما تكرر معي بعد نجاحي في مسلسل ذئاب الجبل وهذه أشياء لا استطيع فهمها لكنها تحكم السوق السينمائية".

كما أبدى عبدالله عدم رغبته في الحصول على أي جائزة عن دوره في هذا الفيلم، ساخراً من الوضع حينها وقال: "حتى لا ينساني أصحاب الأعمال الخفيفة".

ولكن مخاوف عبدالله لم تتحقق بصورة كبيرة ولكن الفيلم أيضاً لم يجعله نجم شباك، ظل يؤدي أدوار ثانية ومنها الكثير جاد وليس كوميدي مثل الرغبة وفيلم هندي ودم الغزال والرهينة والدالي وكلاشينكوف وغيرها من الأعمال الكوميدية التي لازالت إفيهاته ومواقفه تستخدم عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى الآن مثل شخصية حسن كلونيا في فيلم "عسكر في المعسكر" ومعاطي في "السيد أبو العربي وصل ".