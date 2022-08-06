تقارير كردية: الأمن الكردي يعتقل 42 من نواب وقياديي حزب الجيل الجديد في السليمانية

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كشفت تقارير إخبارية كردية اليوم السبت أن قوات البيشمركة وجهاز الأمن الكردي تمكن من اعتقال 42 من نواب وقيادات حزب الجيل الجديد الكردي على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق متفرقة بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق.

وبحسب التقارير فإن قوات البيشمركة وجهاز الاسايش الكردي منع نواب وقيادات حزب الجيل الجديد الذي دعا إلى هذه المظاهرات الاحتجاجية على واقع الخدمات وتدني المستوى المعيشي للمواطن الكردي من المشاركة في هذه المظاهرات في مناطق السلمانية ورانية وحلبجة.

من جهة أخرى، قالت النائبة الشيعية زينب الموسوي عن كتلة الصادقون إحدى مكونات الإطار التنسيقي الشيعي "الحرية الكردية خداعة وأن سلطات إقليم كردستان أثبتت أنها بوليسية قمعية "، بحسب تغريدة لها عبر تويتر.

وكشفت النائبة الكردية عن حزب الجيل الجديد في البرلمان العراقي الإتحادي سروة عبد الواحد عصر اليوم أن قوات عسكرية وأمنية تابعة لسلطات إقليم كردستان اعتقلت عددا من قياديي ونواب حزب الجيل الجديد في محافظة السليمانية.

وقالت النائبة سروة عبد الواحد في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي في تويتر "هناك أكثر من 30سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر حزب الجيل الجديد في محافظة السليمانية".

وأضافت "أن حزب الجيل الجديد يحمل سلطات إقليم كردستان وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية الحفاظ على نواب وقياديي حزب الحراك الجديد وقد أبلغنا عددا من سفارات الأمم المتحدة بما يحدث".

وأفاد شهود عيان بأن محافظة السليمانية شهدت عصر اليوم، مظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات والأحوال المعيشية لمواطني إقليم كردستان.

وذكر الشهود أن سلطات إقليم كردستان نشرت المئات من قوات البيشمركة الكردية وأجهزة الأمن لمنع اتساع المظاهرات التي دعا إليها حزب الجيل الجديد الكردستاني التي اجتاحت عصر اليوم مدينة السليمانية وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مناطق وسط السليمانية وقامت بمطاردة المتظاهرين.

وأوضح الشهود أن مظاهرات مماثلة شهدتها مناطق حلبجة ورانية التابعة لمدينة السليمانية.

وذكر صحفيون عراقيون أن أجهزة الأمن في إقليم كردستان اعتقلت عددا من قيادات حزب الجيل الجديد، بينهم الإعلامي والنائب أوميد محمد، كما منعت القوات الأمنية وسائل الإعلام من تغطية المظاهرات.