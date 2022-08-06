«المنظمات الفلسطينية الأمريكية» تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بحماية دولية للفلسطينيين

أدانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأطلقت حملة إلكترونية لوقفه، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين.



وطالبت الشبكة - في بيان، صدر عنها اليوم السبت، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء.



وأطلقت الشبكة حملة تواصل مع صناع المحتوى، والدعوة لتوحيد وسم التواصل الاجتماعي (الهاشتاج) تحت عنوان: "اوقفوا الحرب على غزة"، معربة عن استنكارها لهذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم طفلة، وإصابة العشرات.