أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، السبت، إيقاف محطة توليد الطاقة عن العمل بشكل كامل، ابتداءً من ظهر اليوم السبت.

وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شهاب" للأنباء، إن قرار توقيف المحطة يأتي بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لتشغيلها.

وأضافت أنه "بهذا الإعلان يصل ما يتوفر من الطاقة في غزة إلى 120ميجاوات من الكهرباء، في الوقت الذي تحتاج فيه غزة يوميا في فصل الصيف إلى ما يزيد على 500 ميجاوات".

وأوضحت أنه بعد هذا التوقف سيصل جدول توزيع الكهرباء على المنازل بواقع 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.