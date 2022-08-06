سائقو الحافلات في لندن يعتزمون الإضراب عن العمل بسبب الأجور

يعتزم أكثر من 1600 من سائقي الحافلات في لندن الإضراب عن العمل في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب نزاع بشأن الأجور.



وقرر أعضاء نقابة "يونايت" العاملون في شركة "لندن يوناتيد" الإضراب عن العمل يومي 19 و20 أغسطس الجاري مثل العاملين في مترو أنفاق لندن والسكك الحديدية.



وقالت النقابة إن الإضراب يأتي نتيجة عرض الشركة زيادة الأجور بنسبة 6ر3% في 2022 و2ر4% في العام المقبل، وهذه زيادة توصف بأنها خصم فعلي في الأجور بسبب معدل التضخم المرتفع للغاية.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن شارون جراهام الأمين العالم لنقابة "يونايت" قولها "الشركة الأم "ار ايه تي بي" ثرية للغاية ويمكنها تحمل دفع زيادة لائقة في الأجور لأعضائنا.



وتابعت أن "أعضاء نقابة يونايت يلعبون دورا مهما في حركة النقل في لندن ولن يقبلوا بأن يحدث تآكل في أجورهم بشكل مستمر".