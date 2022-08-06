نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني: إسرائيل مجرمة وقتل الجعبري لن يمر دون عقاب

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، أن إسرائيل "مجرمة" و"عدوانية" ويجب أن تتحمل عقاب جريمة قتل القائد في حركة الجهاد تيسير الجعبري.



وقال قاسم، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم: "يجب أن نعرف أن إسرائيل مجرمة وعدوانية وقتل الجعبري في حي سكني مع شهداء، بينهم طفل وعشرات الجرحى هو عمل إجرامي لا يمكن أن يمر من دون عقاب.. وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب".



وأضاف: "غدا نسمع أن أمريكا وأوروبا والأمين العام للأمم المتحدة سيدعون إلى ضبط النفس على قاعدة أن الذي حصل حصل، أي عندما تعتدي إسرائيل ندعو إلى ضبط النفس، أما إذا قامت المقاومة بعملية فيقولون يجب أن تتحمل المسؤولية وتُعاقب".



يأتي ذلك مع استمرار إسرائيل في شن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني، بحسب مصادر فلسطينية.



واستشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا جراء سلسلة غارات إسرائيلية بدأت عصر أمس الجمعة على قطاع غزة بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام.