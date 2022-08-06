سيناتور روسي: أوكرانيا لا تعتبر دولة آمنة لنقل الطاقة الروسية

أعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، أنه لا يمكن اعتبار أوكرانيا دولة آمنة لنقل الطاقة الروسية إلى الخارج، بعد مصادرة الممتلكات الروسية في أراضيها.



وكتب كليشاس، على صفحته على "التلجرام" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم": "بعد مصادرة الممتلكات الروسية في أوكرانيا، ليس من الممكن بعد اعتبار هذه الدولة أمنة لنقل أي أنواع من البضائع، بما فيها الطاقة الروسية".



وقد صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس غميشال، في وقت سابق، بأن مجلس الوزراء الأوكراني نسق أمس الجمعة أمر رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي بشأن مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في الأراضي الأوكرانية.



ووقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوما حول "المصادرة الإجبارية" لممتلكات روسيا ومواطنيها في أوكرانيا، كما هدد بعمل كل ما بوسعه من أجل مصادرة ممتلكات من وصفهم "الدعاة الروس".