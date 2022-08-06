أعلنت شركة أدفا للتطوير العقارى، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «ادفيدا الشيخ زايد» بمنطقة الحزام الاخضر على مساحة 5 أفدنة والمقرر البدء فى تنفيذه سبتمبر المقبل بعد حصول الشركة على القرار الوزارى للمشروع تبعا لتصريحات أحمد الشناوى رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب رئيس لجنة لتنمية المستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين.

وقال الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة نجحت فى تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها الخمسية لاستثمار 2.5 مليار جنيه فى مجال التطوير العقارى خلال 5 سنوات المقبلة.

تابع: تعاقدنا على تطوير 20 فدانا بمدينة زايد الجديدة وجارٍ عمل التصميمات الهندسية للمشروع المتوقع أن تصل استثماراته إلى مليار جنيه.

وأضاف الشناوى: «فى وقت قياسى ورغم التحديات الراهنة وأزمة كورونا نجحت أدفا فى توفير محفظة أراض جيدة بهدف بناء استراتيجية الاستدامة للحفاظ على تحقيق النمو والتوسع فى مجال التطوير العقارى والمدن الجديدة تماشيا مع رؤية مصر 2030 وبشكل تدريجى وممنهج وتجاوز الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة دون خسائر وبتحقيق نسب نمو وحجم المشروعات المستهدف طبقا للخطة الخمسية للشركة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من القرار الوزارى للمشروع الاول للشركة بمنطقة الحزام الاخضر بالشيخ زايد وكذلك التصميمات الأساسية وإجراءات تقنين الأرض، وحاليا على وشك الانتهاء من مرحلة التصميمات والتراخيص اللازمة للمشروع المقام على مساحة 5 أفدنة ويتكون من 60 فيلا بنسبة بنائية 15 %.

وأضاف: كما نجحت ادفا للتطوير العقارى فى توفير محفظة اراضى 25 فدانا بالشيخ زايد، والآن تخطط لتنفيذ مشروع آخر عقارى متكامل وفى الوقت الذى تعلن فيه إطلاق مشروعها الأول بالحزام الاخضر، حيث تبلغ استثماراته مليار جنيه ومن المخطط طرحه بالنصف الثانى خلال 2023، لتبلغ إجمالى استثمارات ادفا فى المشروعين مليارًا و250 مليون جنيه.