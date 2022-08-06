سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن صاروخا سقط على مصنع في منطقة إشكول؛ ما أسفر عن اندلاع حريق في المكان.

اندلاع حريق في مصنع في مغتصبة " اشكول" إثر قصف صاروخي من المقاومة في غزة.



الله يعز المقاومة 🤍 pic.twitter.com/IsB1oAQmYA — 𝒀𝒂𝒓𝒂 (@Kh_Yara1) August 6, 2022

وبث ناشطون، مقطع فيديو يُظهر عناصر الحماية المدنية وهم يحاولون السيطرة على الحريق الناجم عن سقوط الصاروخ.

وقالت تقارير إعلامية، إن أضرارا كبيرة حدثت من جراء الهجوم الصاروخي على المصنع الإسرائيلي.

وقالت حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت آليات إسرائيلية في موقع عسكري في فجة على حدود غزة.

وأضافت في بيان، أنها قصفت تل أبيب ومطار بن جوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا.

ولم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، أي معلومة رسمية عما أفادت به سرايا القدس.