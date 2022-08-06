الرئيس الإيراني: نثمن مقاومة الشعب الفلسطيني

أدان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، "عدوان" قوات الاحتلال إلاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والجرائم التي ارتكبها بالقطاع، معربا عن تقديره لـ"مقاومة الشعب الفلسطيني".

ونقلت وكالة إيران للأنباء (إرنا) عن رئيسي قوله، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الیوم، إنّ "الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزه الليلة الماضية، تكشف عن طبيعته العدوانية، وستدفع الكيان الصهيوني إلى المزيد من الانهيار".

وتواصل إسرائيل شن غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني، بحسب مصادر فلسطينية.

واستشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا جراء سلسلة غارات إسرائيلية بدأت عصر أمس الجمعة على قطاع غزة بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام وقيادي عسكري بارز في حركة الجهاد الإسلامي.