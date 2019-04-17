سيلتا فيجو يضم البرتغالي باسينسيا رسميا

رحل المهاجم البرتغالي الدولي جونسالو باسينسيا عن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم إلى سيلتا فيجو الإسباني.

كان باسينسيا/28 عاما/ انتقل إلى فرانكفورت قادما من بورتو في عام 2018 مقابل 3 مليون يورو، وقد شارك باسينسيا مع فرانكفورت في 85 مباراة أحرز خلالها 20 هدفا.

يذكر أن عقد باسينسيا، الذي أعاره فرانكفورت إلى شالكه في الموسم الماضي، مع النادي الألماني كان من المفترض أن يستمر حتى صيف 2023، ولم يعلن فرانكفورت عن المبلغ الذي تقاضاه نظير فسخ العقد مع باسينسيا.

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه مبررا رحيل باسينسيا:" جونسالو باسينسيا كان يضع نفسه دائما في خدمة الفريق كما أحرز أهدافا مهمة كبديل، وهو يريد أن يلعب مستقبلا بصورة أكبر وهو ما لا يمكننا أن نضمنه له".

وأضاف أن باسينسيا " سيبقى في الذاكرة كلاعب عظيم في الفريق".