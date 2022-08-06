كتائب أبو علي مصطفى تقصف مستوطنتين وموقعا عسكريا إسرائيليا (فيديو)

أعلنت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، قصف مستوطنتي "سيدروت" و"كفار سعد"، إلى جانب موقع عسكري إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها: "استهداف مستوطنة سيدروت بقذائف هاون عيار 100ملم، ومستوطنة كفار سعد بقذائف هاون عيار 120ملم، ورشقة صاروخية أخرى".

وأضافت أن مقاوميها استهدفوا "موقع ناحل عوز العسكري شرقي مدينة غزة، بقذائف هاون عيار 100ملم".

حيوا الكتائب وابو علي علمها ♥️♥️♥️



كتائب الشهيد ابو علي مصطفى #غزة_تحت_القصف #غزه_تقاوم pic.twitter.com/1K5NNaODRT — maysa Qadi 𓂆🇵🇸 (@qadi_maysa) August 6, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن مركز "برزيلاي" الطبي في عسقلان استقبل 20 مستوطناً مصاباً منذ أمس بعد انطلاق الصواريخ من المقاومة الفلسطينية في غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بأن التقديرات تشير إلى إطلاق أكثر من 200 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ أمس.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى.

وقالت السرايا في بيان مقتضب، أوردته وسائل إعلام، إن العملية المشتركة استهدفت مستوطنات تيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية.