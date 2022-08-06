 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

أ ش أ
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 9:58 ص | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 9:58 ص
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقع عدة في قطاع غزة؛ ما تسبب في أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عددا من المواقع في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع؛ ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريبة من مناطق الاستهداف.

وقد استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلة (5 سنوات) وسيدة، فيما أصيب 79 آخرون، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

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